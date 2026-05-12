A Milano, sono stati introdotti divieti di utilizzo di petardi e altri dispositivi pirotecnici nelle aree circostanti ospedali e parchi pubblici. Le sanzioni previste in caso di infrazione possono arrivare fino a 200 euro. I divieti si applicano specificamente nelle zone prossime a strutture sanitarie e aree verdi, mentre sono previste eccezioni per eventi autorizzati, come feste pubbliche o celebrazioni con permessi specifici.

? Domande chiave Dove si applicano esattamente i nuovi divieti pirotecnici a Milano?. Quali sono le deroghe previste per gli eventi autorizzati?. Chi deve pagare le sanzioni in caso di violazione?. Come verranno monitorate le aree verdi e le zone residenziali?.? In Breve Sanzioni pecuniarie previste tra i 50 e i 200 euro per i trasgressori.. Proposta presentata dal consigliere della Lega Samuele Piscina per integrare il regolamento.. Modello normativo ispirato alle regole già vigenti nella città di Verona.. Deroghe possibili solo tramite autorizzazione dedicata per eventi specifici e pianificati.. Il consiglio comunale di Milano ha approvato ieri una nuova delibera che vieta l’uso di petardi e articoli pirotecnici in zone sensibili della città, per proteggere la salute pubblica e il benessere degli animali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: stop ai petardi vicino a ospedali e parchi, sanzioni fino a 200€

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