Tragedia alle Maldive trovati morti 5 italiani dispersi durante un’immersione
Cinque italiani sono stati trovati deceduti alle Maldive dopo aver partecipato a un’immersione che prevedeva l’esplorazione di grotte situate a circa 50 metri di profondità. I corpi sono stati rinvenuti in un’area marina frequentata dagli appassionati di subacquea. La polizia locale sta indagando sulle circostanze dell’accaduto, mentre gli esperti stanno analizzando i rilievi effettuati sul luogo. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale e ha portato a un approfondimento sulle pratiche di sicurezza in immersione.
Alle Maldive 5 connazionali sarebbero deceduti per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Pare che le condizioni meteo fossero sfavorevoli. Si sono immersi al mattino e l’equipaggio ne ha denunciato la scomparsa a mezzogiorno Si è conclusa nel modo più drammatico la vicenda deicinque turisti italianidispersi alleMaldivedurante un’immersione subacquea. I corpi dei connazionali sono stati ritrovati senza vita nell’atollo di Vaavu, come confermato dallaFarnesinae riportato dai media locali. Le circostanze dell’incidente restanoancora da chiariree le autorità maldiviane hanno aperto un’indagine per ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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