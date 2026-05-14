Tragedia alle Maldive trovati morti 5 italiani dispersi durante un’immersione

Cinque italiani sono stati trovati deceduti alle Maldive dopo aver partecipato a un’immersione che prevedeva l’esplorazione di grotte situate a circa 50 metri di profondità. I corpi sono stati rinvenuti in un’area marina frequentata dagli appassionati di subacquea. La polizia locale sta indagando sulle circostanze dell’accaduto, mentre gli esperti stanno analizzando i rilievi effettuati sul luogo. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale e ha portato a un approfondimento sulle pratiche di sicurezza in immersione.

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