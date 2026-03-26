Un incendio si è sviluppato nel Canavese, coinvolgendo aree tra i comuni di San Carlo Canavese, Vauda Canavese e Front. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la brughiera delle Vaude, alimentate da forti raffiche di vento che hanno reso difficile il controllo del fuoco. L’incendio è scoppiato durante la notte e ha causato una vasta diffusione delle fiamme nella zona.

Il vento accende la notte nel Canavese e trasforma un rogo in un’emergenza. Nella brughiera delle Vaude, tra i comuni di San Carlo Canavese, Vauda Canavese e Front, le fiamme si sono propagate con una rapidità impressionante, alimentate da raffiche violente. Il fronte del fuoco ha preso forza nella vegetazione secca della Riserva naturale della Vauda, generando una colonna di fumo alta e densa, visibile a chilometri di distanza. Un’immagine che ha reso immediatamente chiara la gravità della situazione. Il rogo è stato avvistato anche da Torino, distante circa 20-25 chilometri in linea d’aria. Un segnale evidente di quanto l’incendio fosse esteso e fuori controllo nelle prime fasi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incendio spaventoso in Italia, le fiamme avvolgono tutto in pochi istanti

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