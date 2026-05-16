Morto il pm Giovanni Arena indagò sulla ' ndrangheta in Liguria e svelò la combine Genoa - Venezia

È scomparso a 62 anni il pubblico ministero Giovanni Arena, che da oltre vent’anni lavorava presso la Procura di Genova. Durante la sua carriera ha condotto indagini sulla presenza della 'ndrangheta in Liguria e ha portato alla luce l’inchiesta sulla presunta combine tra le squadre di calcio di Genoa e Venezia. La sua morte segue una lunga malattia.

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