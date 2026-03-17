Bernardo Pace, 62enne detenuto, si è tolto la vita ieri nel carcere Lorusso e Cutugno. Era noto come boss e aveva colloqui con i pubblici ministeri di Milano riguardo a un'alleanza tra Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra. La notizia ha fatto rapidamente il giro delle cronache, lasciando spazio a molte domande sulla sua morte e sulle circostanze del suo gesto.

Bernardo Pace, il 62enne detenuto che si è tolto la vita ieri nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, aveva da non molto iniziato a collaborare con investigatori e inquirenti milanesi nell’ambito della maxi inchiesta «Hydra» sulla presunta alleanza tra esponenti delle tre mafie, Cosa Nostra, 'ndrangheta e Camorra, per la quale era stato condannato in abbreviato a 14 anni e 4 mesi a gennaio. Da quanto si è saputo, infatti, Bernardo Pace - il quale, assieme a Domenico e Michele Pace, avrebbe fatto parte del mandamento della provincia di Trapani, con al vertice Paolo Aurelio Errante Parrino, parente di Matteo Messina Denaro - era uno dei nuovi pentiti, oltre ai tre che hanno già parlato nelle indagini e nel processo abbreviato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Morto suicida Bernardo Pace, il boss che "parlava" con i pm di Milano dell'alleanza Cosa nostra-'ndrangheta-camorra

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Argomenti discussi: Carcere di Torino, detenuto suicida in cella.

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