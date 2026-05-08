Tra il 1987 e il 1994, l’Italia affronta un periodo segnato da atti di violenza e indagini giudiziarie complesse. Un pubblico ministero che si occupò delle indagini sulla banda responsabile della strage della Uno Bianca ha affermato che dietro l’organizzazione criminale si celava un collegamento con la Falange Armata. Questa testimonianza si inserisce in un quadro di inchieste che hanno coinvolto diverse forze dell’ordine e gruppi sovversivi.

Bologna, 8 maggio 2026 – Siamo tra il 1987 e il 1994 e una parte dell’Italia porta addosso una ferita che resterà negli anni a venire. Con la paura di uscire di casa, di frequentare i luoghi più comuni - supermercati, uffici postali, distributori di benzina, banche -, i luoghi della vita quotidiana trasformati dai fratelli Savi in palcoscenico di sangue. Mentre su quei fatti è in corso una nuova indagine della Procura di Bologna, Roberto Savi ha rotto il silenzio, dopo 32 anni, con un’intervista in tv, dicendo che erano i servizi a commissionare loro certi delitti. Ieri, gli ex pm di Bologna Lucia Musti e Giovanni Spinosa hanno inviato una lettera a La Stampa parlando di boicottaggio delle indagini, a quei tempi, ed espresso una certezza: la Uno Bianca era parte del più ampio progetto Falange Armata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spinosa, il pm che indagò sulla Uno Bianca: “Dietro c’era la Falange Armata”

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