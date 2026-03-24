Martedì mattina a Padova, in via Gozzi, una ragazza di 22 anni di Venezia è stata investita da un autobus mentre attraversava sulle strisce pedonali. La giovane è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale in condizioni gravissime. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

PADOVA - Grave incidente nella mattinata di martedì 24 marzo in via Gozzi a Padova, dove una 22enne veneziana è stata investita da un autobus. La giovane versa ora in gravi condizioni e sono in corso accertamenti da parte della polizia locale per ricostruire dinamica e causa dell'incidente. La ricostruzione L'investimento è avvenuto alle 8 in via Gozzi all'altezza delle strisce pedonali all'incrocio con via Rezzonico. La ragazza, secondo quanto finora ricostruito, aveva cominciato ad attraversare la strada quando è stata travolta dal mezzo pubblico che viaggiava dalla stazione verso l'ospedale e il cui autista non è riuscito a evitare l'impatto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ragazza 22enne travolta dall'autobus mentre attraversa sulle strisce pedonali: è gravissima

Articoli correlati

Ragazza di 16 anni travolta sulle strisce pedonali all'uscita di scuola: è gravissimaLa giovane stava attraversando la strada per raggiungere la fermata dell'autobus di viale Marconi, a Cagliari.

Leggi anche: Incidente alle porte di Milano, travolta mentre attraversa la strada: gravissima

Ragazza accoltellata in autobus a Napoli

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ragazza 22enne

Temi più discussi: Sangue in via Is Mirrionis: 22enne travolta davanti al Cus, è grave; VIDEO | Ragazza investita da un autobus, ecco il luogo dell'incidente; Laura Santino, morta la 26enne travolta dalla valanga in Alto Adige: era in gita con il marito, rimasto illeso; Laura Santino è morta a soli 26 anni, travolta da una valanga sotto gli occhi del marito.

Ragazza 22enne travolta dall'autobus mentre attraversa sulle strisce pedonali: è gravissimaPADOVA - Grave incidente nella mattinata di martedì 24 marzo in via Gozzi a Padova, dove una 22enne veneziana è stata investita da un autobus. La giovane versa ora in ... ilgazzettino.it

La giovane Gaia, 22enne morta travolta dal treno: Volontaria con un grande amore per gli altriCertaldo, 23 gennaio 2026 – Aveva un grande amore per il prossimo, che metteva in pratica come volontaria alla Misericordia. Un intero paese, Certaldo, è sconvolto per la morte di Gaia Gelsi, 22 ... lanazione.it

Schiaffi, pugni e insulti: così Baby Gang trattava la sua ragazza Nel fascicolo le prove di maltrattamenti nei confronti di una 22enne che non ha mai voluto denunciare il trapper #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Circondario #Calolziocorte #Lecco - facebook.com facebook