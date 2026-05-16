Morti sul Gran Sasso | Nessun colpevole Amarezza dei familiari

Le autorità hanno concluso che non ci sono imputati nel caso della morte di due alpinisti avvenuta il 22 dicembre 2024 sul Gran Sasso. I due uomini, rispettivamente di 42 e 48 anni, erano originari di Santarcangelo di Romagna e sono precipitati nel Vallone dell’Inferno durante una tempesta di neve. I familiari delle vittime hanno espresso amarezza per l’esito delle indagini, che non ha portato a individuare responsabili o colpevoli. La vicenda resta al centro dell’attenzione per le circostanze della tragedia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

di Lorenzo Muccioli Nessun colpevole per la morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti di Santarcangelo di Romagna (nel Riminese), rispettivamente di 42 e 48 anni, precipitati il 22 dicembre 2024 nel Vallone dell’Inferno, sul Gran Sasso, durante una forte bufera di neve. Il gip del tribunale di Teramo Lorenzo Prudenzano ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta per omicidio colposo, accogliendo la richiesta della Procura e rigettando l’opposizione presentata dai familiari delle vittime, che chiedevano ulteriori verifiche soprattutto sul mancato utilizzo di un elicottero dell’Aeronautica militare nelle operazioni di recupero. Secondo la Procura non emergono responsabilità penali nella gestione dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morti sul Gran Sasso: "Nessun colpevole". Amarezza dei familiari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A village girl marries a poor guard—only to discover hes a rich,handsome billionaire pilot! Sullo stesso argomento Alpinisti morti sul Gran Sasso, sarebbe emerso un grave errore da parte dei soccorritoriL'udienza di opposizione all'archiviazione dell'indagine sulla morte degli alpinisti di Sant'Arcangelo di Romagna, Luca Perazzini e Cristian Gualdi,... Leggi anche: Alpinisti morti sul Gran Sasso. Opposizione all’archiviazione Alpinisti morti sul Gran Sasso, archiviata l'inchiesta sui soccorsi. Nessuna colpa, ma fatalità legata al meteo: il giudice respinge opposizione delle famiglie #ANSA x.com Alpinisti morti sul Gran Sasso, archiviata l'inchiesta sui soccorsiIl gip del Tribunale di Teramo, Lorenzo Prudenzano, ha archiviato definitivamente l'inchiesta sulla morte di Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48 anni, i due esperti alpinisti di Santarcange ... ansa.it Alpinisti morti sul Gran Sasso, archiviata l’inchiesta per omicidio colposoIl gip del tribunale di Teramo Lorenzo Prudenzano ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta aperta per omicidio colposo sulla morte degli alpinisti romagnoli Luca Perazzini e Cristian Gualdi, precipi ... laquilablog.it