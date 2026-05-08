Alpinisti morti sul Gran Sasso sarebbe emerso un grave errore da parte dei soccorritori
Giovedì 7 maggio si è tenuta nel tribunale di Teramo l'udienza di opposizione all'archiviazione dell'indagine sulla morte di due alpinisti avvenuta nel dicembre 2024 sul Gran Sasso. Durante l'udienza è emerso che potrebbe esserci stato un grave errore da parte dei soccorritori coinvolti nel tentativo di soccorso. La vicenda riguarda i due escursionisti di Sant'Arcangelo di Romagna, deceduti durante un'escursione in montagna.
L'udienza di opposizione all'archiviazione dell'indagine sulla morte degli alpinisti di Sant'Arcangelo di Romagna, Luca Perazzini e Cristian Gualdi, deceduti, nel dicembre del 2024, durante un'escursione sul Gran Sasso, si è tenuta giovedì 7 maggio nel tribunale di Teramo.Come si legge su.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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