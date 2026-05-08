Alpinisti morti sul Gran Sasso sarebbe emerso un grave errore da parte dei soccorritori

Da ilpescara.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 7 maggio si è tenuta nel tribunale di Teramo l'udienza di opposizione all'archiviazione dell'indagine sulla morte di due alpinisti avvenuta nel dicembre 2024 sul Gran Sasso. Durante l'udienza è emerso che potrebbe esserci stato un grave errore da parte dei soccorritori coinvolti nel tentativo di soccorso. La vicenda riguarda i due escursionisti di Sant'Arcangelo di Romagna, deceduti durante un'escursione in montagna.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'udienza di opposizione all'archiviazione dell'indagine sulla morte degli alpinisti di Sant'Arcangelo di Romagna, Luca Perazzini e Cristian Gualdi, deceduti, nel dicembre del 2024, durante un'escursione sul Gran Sasso, si è tenuta giovedì 7 maggio nel tribunale di Teramo.Come si legge su.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Notizie correlate

Leggi anche: Alpinisti morti sul Gran Sasso. Opposizione all’archiviazione

Alpinisti morti sul Gran Sasso: inchiesta verso archiviazioneRimini, 7 marzo 2026 – Sono state rese note le motivazioni con cui la procura di Teramo ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Alpinisti morti sul Gran Sasso, nell'udienza per l'archiviazione sarebbe emerso un grave errore da parte dei soccorritori; Alpinisti morti sul Gran Sasso, i legali delle famiglie: Errori nella geolocalizzazione; Alpinisti romagnoli morti sul Gran Sasso, le famiglie: errore nella geolocalizzazione; Alpinisti morti sul Gran Sasso, attesa per la decisione del gip di Teramo.

gran sasso alpinisti morti sul granAlpinisti morti sul Gran Sasso, i legali delle famiglie: Errori nella geolocalizzazioneA Teramo l'udienza di opposizione all'archiviazione dell'indagine. Il giudice si è riservato la decisione, ma in aula sarebbe emerso un grave errore da parte dei soccorritori ... rainews.it

gran sasso alpinisti morti sul granGRAN SASSO, ERRORE NELLA GEOLOCALIZZAZIONE DI GUALDI E PERAZZINI: TRASCRITTA MALE LA POSIZIONENuovo colpo di scena nell’inchiesta sulla morte di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti di Santarcangelo di Romagna dispersi sul Gran Sasso nel dicembre 2022. Durante l’udienza davanti al ... certastampa.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.