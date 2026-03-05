Alpinisti morti sul Gran Sasso Opposizione all’archiviazione

I familiari degli alpinisti scomparsi sul Gran Sasso nel dicembre 2024 hanno presentato opposizione all’archiviazione dell’inchiesta, chiedendo che i fatti vengano approfonditi. I due escursionisti, entrambi originari di Santarcangelo di Romagna, sono morti durante un'escursione in montagna. La richiesta di revisione riguarda il procedimento aperto dopo il loro decesso, che ora potrebbe essere archiviato.

"Non finisca così". È più di un appello quello che arriva sottoforma di opposizione all’archiviazione dell’inchiesta da parte dei familiari degli alpinisti santarcangiolesi Luca Perazzini e Cristian Gualdi, morti durante un’escursione fatale sul Gran Sasso, nel dicembre del 2024. Sulla tragedia di cui rimasero vittime i due amici mentre percorrevano il sentiero adiacente il canalone dell’Inferno, quando vennero sorpresi da una tormenta di neve, proprio a seguito di un esposto dei familiari era stata aperta un’inchiesta da parte della procura di Teramo, per verificare il corretto funzionamento o meno della macchina dei soccorsi attivatasi dal primo sos di Perazzini e Gualdi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Alpinisti morti sul Gran Sasso, chiesta l'archiviazione dell'inchiesta. "Nessuna responsabilità per i soccorsi"L'indagine era partita in seguito a un esposto presentato dai familiari delle vittime, la Procura non avrebbe ravvisato responsabilità penali...

Tragedia sul Gran Sasso. Alpinisti morti assiderati. Chiesta l'archiviazione. I parenti: "Ci opporremo"

Morte alpinisti su Gran Sasso, Procura chiede archiviazione

