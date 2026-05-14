Strage di italiani alle Maldive | 5 morti per un incidente durante un’immersione Le cause

Una tragedia si è verificata alle Maldive, dove cinque italiani sono deceduti in seguito a un incidente durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente, che si è verificato in un’area nota per le attività di snorkeling e immersioni. Non sono stati ancora resi noti dettagli specifici sull’incidente o sulle eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato sconcerto tra amici e familiari delle vittime.

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Una tragedia improvvisa, una strage di italiani in uno dei posti più belli del mondo: c inque italiani sono morti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive, in seguito a incidente durante un’immersione subacquea. La dinamica non è ancora del tutto chiara: i nostri connazionali sarebbero deceduti per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive. Tra le vittime, ci sarebbe una ricercatrice di Genova: gli altri quattro italiani sarebbero di Poirino, Milano, Genova e Padova. La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Strage di italiani alle Maldive: 5 morti per un incidente durante un’immersione. Le cause ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersioneA seguito di un incidente occorso durante un’immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive. Leggi anche: Cinque sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione Temi più discussi: Incendio Crans Montana, prima stima danni all'Italia: 300mila euro; TG4: La strage di Crans, l'Italia presenta il conto alla Svizzera Video; Stop a fatture per i feriti italiani di Crans Montana, Parlamento Berna diviso: cresce malcontento; Strage di Cutro, perché un processo senza telecamere ?. Results for Da una fiamma all’inferno: cos’è il flashover, il fenomeno che ha causato la strage di Crans Montana x.com Strage di Alcamo Marina, Lucio Luca presenta L'ultima spiaggia a CastellammareÈ la trama di L'ultima spiaggia. Alkamar, la strage dimenticata e cinquant'anni di misteri italiani, il libro di Lucio Luca, vicecaporedattore di Repubblica, che sarà presentato venerdì 15 maggio ... tp24.it Strage di Erba, chi è Cuno Jakob Tarfusser: ex magistrato e giudiceEcco chi è Cuno Jakob Tarfusser, l'ex magistrato che con il suo intervento sulla Strage di Erba ha riaperto il dibattito sul caso. donnaglamour.it