Comune Manfredonia allerta meteo | si invitano i cittadini alla massima prudenza

Il Comune di Manfredonia ha emesso un'allerta meteo di colore arancione. È stato annunciato l'apertura di un centro operativo comunale. I cittadini sono invitati a mantenere la massima prudenza e a seguire le disposizioni ufficiali per la sicurezza durante il peggioramento delle condizioni meteorologiche. La situazione sarà monitorata costantemente dalle autorità locali.

La Protezione Civile della Regione Puglia, con messaggio di allerta n. 2 del 31.03.2026, ha diramato un livello di allerta arancione per condizioni meteorologiche avverse, consultabile al seguente link: Il Comune di Manfredonia informa la cittadinanza che, con Ordinanza Sindacale n. 19 del 31032026, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di garantire il monitoraggio continuo della situazione e il coordinamento di eventuali interventi di emergenza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Comune Manfredonia, allerta meteo: si invitano i cittadini alla massima prudenza Articoli correlati Leggi anche: Agrigento, allerta meteo gialla fino al 11 febbraio: piogge e forti venti previsti, massima prudenza per i cittadini. Leggi anche: Allerta meteo gialla nel Sannio: il sindaco Mastella invita alla massima prudenza