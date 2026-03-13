Fiume Sarno | sequestrato opificio di 240 metri quadrati per inquinamento Azione contro l’illegalità

Un opificio di 240 metri quadrati è stato sequestrato lungo il fiume Sarno a causa di violazioni ambientali. L’operazione si è conclusa con un provvedimento di sequestro adottato dalle autorità competenti. L’intervento si inserisce in una serie di controlli mirati a contrastare l’inquinamento nella zona. Nessun altro dettaglio sulle persone coinvolte o sui procedimenti in corso.

Il 12 marzo 2026, il Tribunale di Napoli ha emesso un provvedimento di sequestro nei confronti di un'azienda di lavorazione del marmo sita a Santa Maria la Carità. L'operazione si inserisce in un contesto più ampio di indaginifinalizzate alla salvaguardia ambientale del fiume Sarno, noto per essere uno dei corsi d'acqua più inquinati d'Europa. Le indagini sono state condotte dalla squadra USES (Unità Speciale Emergenza Sarno), che opera sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Nel mirino degli inquirenti è finita un'impresa individuale, identificata con le iniziali L.

