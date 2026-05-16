Montorio Alessia Nori presenta il programma in piazza con D’Alfonso

A Montorio, Alessia Nori ha presentato il suo programma in piazza, accompagnata dall'ex presidente della regione. Tra i punti principali ci sono le comunità energetiche e il loro impatto sulle bollette delle famiglie locali. Inoltre, nel documento si trovano dettagli sulle iniziative previste per aumentare le opportunità di lavoro per i giovani. La presentazione si è svolta davanti ai cittadini, con domande sulla futura gestione delle risorse energetiche e sulle politiche di occupazione.

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