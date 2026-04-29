Il Partito Democratico di Montorio al Vomano ha annunciato ufficialmente il sostegno alla candidatura civica di Alessia Nori. La decisione è stata comunicata recentemente e rappresenta un passo importante per il partito locale in vista delle prossime elezioni. La candidatura di Nori si inserisce in un progetto di unità politica volto a rafforzare la presenza del partito nella comunità.

? Cosa sapere Il PD di Montorio al Vomano sostiene ufficialmente la candidatura civica di Alessia Nori.. La scelta mira a creare un fronte unico contro l'amministrazione uscente di centrodestra.. Il Partito Democratico di Montorio al Vomano ha ufficializzato il sostegno alla candidatura di Alessia Nori per la carica di sindaco, puntando su una proposta civica unitaria in vista delle imminenti amministrative. La decisione politica emerge dopo un mese di intensi lavori volti a costruire un'alternativa credibile rispetto all'amministrazione attuale, attraverso un percorso che ha il partito impegnato nel definire una lista capace di rappresentare l'interesse della collettività.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montorio al Vomano: il PD punta su Alessia Nori per un fronte unico

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Buongiorno Montorio per tutti. Siamo alla presentazione delle liste con ormai chiari candidati e profili....Fabio Altitonante nel segno della continuità (non nella squadra però) e Alessia Nori in contrapposizione (non si sa ancora in rappresentanza di chi) ....per or - facebook.com facebook