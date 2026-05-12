Montorio Alessia Nori presenta il programma | ospiti D’Alfonso e D’Angelo

Alessia Nori ha annunciato il nuovo programma a Montorio, con ospiti D’Alfonso e D’Angelo. Tra gli argomenti trattati ci sono le modifiche alle tasse per le imprese e i giovani della zona. Si discuterà anche dei vantaggi delle recenti comunità energetiche per le famiglie di Montorio. La presentazione si svolge in un contesto di confronto tra i protagonisti locali e i rappresentanti delle istituzioni.

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? Domande chiave Come cambieranno le tasse per le imprese e i giovani locali?. Quali benefici porteranno le nuove comunità energetiche alle famiglie montoriesi?. Come verranno garantiti i servizi essenziali nelle frazioni del comune?. Perché la lista propone un modello di amministrazione a casa di vetro?.? In Breve Incontro in piazza Orsini domenica 17 maggio alle ore 18:00.. Relatori Luciano D’Alfonso e Camillo D’Angelo presenti all'evento.. Proposte su comunità energetiche e riduzione fiscale per imprese locali.. Elezioni amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio.. La lista civica Visione Comune organizza un incontro pubblico in piazza Orsini a Montorio al Vomano domenica 17 maggio alle ore 18:00 per presentare il programma elettorale della candidata sindaca Alessia Nori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montorio, Alessia Nori presenta il programma: ospiti D’Alfonso e D’Angelo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Montorio al Vomano: il PD punta su Alessia Nori per un fronte unico? Cosa sapere Il PD di Montorio al Vomano sostiene ufficialmente la candidatura civica di Alessia Nori. Montorio al Vomano: scontro finale tra Nori e Altitonante? Cosa sapere Il centrosinistra a Montorio al Vomano sostiene Alessia Nori con la lista Visione Comune. Argomenti più discussi: ELEZIONI/ ALESSIA NORI: ALTITONANTE HA CONDANNATO MONTORIO ALL'ISOLAMENTO CON L'USCITA DAL PROGETTO UNICO GRAN SASSO; FOTO e VIDEO | Visione Comune in piazza: presentata la lista di Alessia Nori a Montorio; VOTO MONTORIO: NORI, AREE VERDI, PARCHI, SICUREZZA, ECCO NOSTRA IDEA DI CITTÀ SOSTENIBILE; Montorio. Il Partito Democratico e la sindrome politica della Nori... Alessia Nori: Montorio condannata all’isolamento'Unico Gran Sasso era una grande opportunità di finanziamenti per il territorio, incalza la candidata sindaco ... ekuonews.it