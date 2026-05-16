Montopoli Valdarno salvarono un cittadino | encomio agli agenti di polizia locale Michele Fabrizio e Miria Pieroni

Durante le celebrazioni regionali per la Giornata della polizia locale a Firenze, il Comando di Montopoli in Val d'Arno ha premiato due agenti per aver salvato un cittadino. L’assistente Michele Fabrizio e la sovrintendente Miria Pieroni sono stati riconosciuti pubblicamente durante l’evento, anche se Fabrizio non era presente per motivi di servizio. La cerimonia si è svolta questa mattina e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze di polizia della regione.

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