Montopoli Valdarno salvarono un cittadino | encomio agli agenti di polizia locale Michele Fabrizio e Miria Pieroni
Durante le celebrazioni regionali per la Giornata della polizia locale a Firenze, il Comando di Montopoli in Val d'Arno ha premiato due agenti per aver salvato un cittadino. L’assistente Michele Fabrizio e la sovrintendente Miria Pieroni sono stati riconosciuti pubblicamente durante l’evento, anche se Fabrizio non era presente per motivi di servizio. La cerimonia si è svolta questa mattina e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze di polizia della regione.
Grande orgoglio per il Comando di polizia locale di Montopoli in Val d'Arno. In occasione delle celebrazioni regionali per la Giornata della polizia locale tenutesi a Firenze questa mattina, l’assistente scelto Michele Fabrizio (assente per motivi di servizio) e la sovrintendente scelta Miria. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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