Ieri nella sala consiliare di Savignano sono stati consegnati i riconoscimenti ufficiali agli agenti della Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare che si sono distinti per meriti di servizio nel 2025. La cerimonia ha visto la consegna di premi e attestati a coloro che si sono particolarmente impegnati nel corso dell’anno. La sala era gremita di presenti, tra cui rappresentanti istituzionali e colleghi degli agenti premiati.

Nella sala consiliare di Savignano, ieri, sono stati consegnati i riconoscimenti ufficiali agli operatori della Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare che si sono distinti per meriti di servizio nel 2025. L’evento ha dato il giusto rilievo pubblico a operazioni che hanno dimostrato prontezza, acume investigativo e un profondo senso del dovere a tutela dei cittadini. I provvedimenti di elogio scritto, firmati dal comandante Alessandro Scarpellini, traggono origine da una serie di brillanti attività di polizia giudiziaria e stradale a Savignano, Borghi, Sogliano e Roncofreddo. Tra queste l’operazione del 12 luglio che ha portato al... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, encomi agli agenti

Articoli correlati

Leggi anche: Equivoco sui cartelli, scatta l'ennesima aggressione agli agenti della polizia locale

Insulti agli agenti di polizia locale che multavano un'auto a Santa Caterina, denunciato un ventiduenneIl ventiduenne, contitolare di un esercizio pubblico, ha inveito nei confronti di una pattuglia che stava svolgendo la propria attività di controllo...

Marcianise (CE) - Encomi agli agenti di polizia municipale (06.11.25)

Tutti gli aggiornamenti su Polizia locale

Temi più discussi: Festa della Polizia Locale, dalla rete di spaccio sgominata agli interventi liberi dal servizio: encomi ed elogi agli agenti; Cesena celebra la Polizia Locale: encomi e riconoscimenti per gli agenti distintisi in servizio; La città di Cesena festeggia il Corpo di Polizia Locale, consegnati gli encomi e gli elogi agli agenti che si sono distinti nel corso dell’anno; Festa del Corpo di Polizia Locale di Cesena e Montiano, gli interventi del Sindaco Enzo Lattuca e dell’Assessore alla Sicurezza e Legalità Luca Ferrini.

Cesena celebra la Polizia Locale: encomi e riconoscimenti per gli agenti distintisi in servizioUna mattinata solenne e partecipata ha segnato ieri, lunedì 2 marzo, il 161° anniversario della fondazione delle Guardie Regie Municipali. La città di Cesena ha celebrato la ricorrenza rendendo ... forli24ore.it

Encomi e benemerenze agli agenti della BassaSi è svolta anche nella Bassa la cerimonia della polizia locale in occasione della ricorrenza del patrono, San Sebastiano. Una manifestazione iniziata nel duomo di Guastalla, dove è stata celebrata la ... ilrestodelcarlino.it

Circolazione interrotta dalle 22.20 in direzione Levante. Il traffico tornerà regolare a sopralluogo della polizia locale concluso - facebook.com facebook

Il pronto soccorso e la Polizia Locale intervengono; i controlli alcolici del 2025 registrano oltre 370 violazioni tra guidatori, di cui alcune commesse da minori #Rimini #Cronaca x.com