Salvarono un uomo dal tentato suicidio due agenti della Polizia locale premiati con la ' Croce per meriti speciali'

Venerdì nella sede della Regione Emilia-Romagna, due agenti della Polizia locale della Bassa Romagna sono stati premiati con la “Croce per meriti speciali”. I due agenti, Elia Baracca e Michele Dalle Vacche, sono stati riconosciuti per aver salvato un uomo dal tentato suicidio. Il riconoscimento è il massimo assegnato dalla regione agli operatori che si sono distinti in situazioni di emergenza.

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