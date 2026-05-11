Salvarono un uomo dal tentato suicidio due agenti della Polizia locale premiati con la ' Croce per meriti speciali'

Da ravennatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì nella sede della Regione Emilia-Romagna, due agenti della Polizia locale della Bassa Romagna sono stati premiati con la “Croce per meriti speciali”. I due agenti, Elia Baracca e Michele Dalle Vacche, sono stati riconosciuti per aver salvato un uomo dal tentato suicidio. Il riconoscimento è il massimo assegnato dalla regione agli operatori che si sono distinti in situazioni di emergenza.

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Nella giornata di venerdì, nella sede della Regione Emilia-Romagna, gli agenti della Polizia locale della Bassa Romagna Elia Baracca e Michele Dalle Vacche sono stati insigniti della prestigiosa “Croce per meriti speciali”, il massimo riconoscimento regionale conferito agli operatori distintisi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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