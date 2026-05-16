Manutenzione fiume Montone Pestelli FdI | Alveo e golene in stato critico Regione chiarisca tempi e interventi

Una richiesta di chiarimenti sulla manutenzione del fiume Montone arriva da un rappresentante politico di partito di centrodestra. La richiesta riguarda in particolare lo stato dell’alveo e delle golene nel tratto che attraversa il centro abitato di Villafranca. Si chiede alla Regione Emilia-Romagna di specificare i tempi e le modalità degli interventi necessari. La questione riguarda la criticità delle condizioni del fiume, che richiede interventi tempestivi e pianificati.

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