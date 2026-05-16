Monterosso festa del limone | record da 590 grammi e dolce finlandese
A Monterosso si è svolta la tradizionale festa del limone, durante la quale è stato stabilito un nuovo record con un limone del peso di 590 grammi. La manifestazione ha visto anche la partecipazione di un dolce finlandese, che ha attirato l’attenzione dei visitatori. Nelle vetrine dei negozi sono state allestite decorazioni dedicate alla competizione, mentre si sono svolte sfide culinarie come quella con la torta al limoncello. La giornata ha riunito residenti e visitatori in un clima di festa.
? Domande chiave Chi ha vinto la sfida culinaria con la torta al limoncello?. Come hanno decorato le vetrine i negozianti per la competizione estetica?. Perché il peso del limone record è inferiore rispetto al passato?. Quali ingredienti hanno usato le finlandesi per la loro ricetta vincente?.? In Breve La turista finlandese Piia Jokiaho vince la gara con il dolce Ode al limoncello.. Il negozio Piripicchio e la Terrazza Cigolini vincono i premi per le migliori decorazioni.. L'evento è inserito nel calendario ufficiale degli Eventi Autentici Ligure della Regione Liguria.. La tradizione della manifestazione ha inizio nel 1967 nel borgo di Monterosso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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