Monterosso festa del limone | record da 590 grammi e dolce finlandese

A Monterosso si è svolta la tradizionale festa del limone, durante la quale è stato stabilito un nuovo record con un limone del peso di 590 grammi. La manifestazione ha visto anche la partecipazione di un dolce finlandese, che ha attirato l’attenzione dei visitatori. Nelle vetrine dei negozi sono state allestite decorazioni dedicate alla competizione, mentre si sono svolte sfide culinarie come quella con la torta al limoncello. La giornata ha riunito residenti e visitatori in un clima di festa.

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