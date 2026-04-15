Monterosso Val d' Arda Festival | a Castellarquato torna la festa enogastronomica per tutti

L'autentico borgo storico medievale di Castell’Arquato (VIII secolo), riconosciuto tra i "Borghi più belli d'Italia" e insignito della Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano, si prepara ad accogliere visitatori da tutto il mondo per la tredicesima edizione del Monterosso Val d’Arda Festival.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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