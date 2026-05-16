A Montemerano si terrà oggi alle 18 un evento presso la biblioteca comunale di Storia dell’Arte, dedicato a Mariano Dolci e al suo lavoro nel campo del teatro delle ombre. La cerimonia renderà omaggio alla memoria dell’artista, che ha contribuito a diffondere questa forma teatrale nel paese. L’appuntamento si svolge in un contesto culturale locale e coinvolge la comunità nel ricordo di Dolci e delle sue creazioni artistiche.

Sarà dedicato alla memoria di Mariano Dolci e al suo teatro delle ombre, che ha fatto conoscere e amare a Montemerano, l’incontro di oggi alle 18 nella biblioteca comunale di Storia dell’Arte. ’Unima e il teatro di figura e di animazione. Cento anni di rete internazionale, l’esperienza italiana e il progetto Simposio’ è promosso da Ombre Dolci e Accademia del Libro, in collaborazione con la sezione italiana di Unima - Unione internazionale della marionetta, il Polo culturale Pietro Aldi, il Museo diffuso della comunità mancianese e l’Istituto per i Beni marionettistici e il teatro popolare. Nata a Praga nel 1929, ’Unima’ è oggi la più antica organizzazione teatrale internazionale ancora attiva, presente in oltre ottanta Paesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montemerano. Teatro delle ombre. Omaggio a Dolci

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