Stasera alle 21, il teatro Lyrick ospita lo spettacolo “Moving Shadows – Our World!” della compagnia tedesca The Mobilés. La rappresentazione è un viaggio nel teatro delle ombre, noto per essere poetico, creativo e sorprendente. La performance si distingue per le sue immagini visive e l’uso innovativo delle ombre, offrendo al pubblico un’esperienza artistica unica nel suo genere.

Un viaggio nel teatro delle ombre, poetico, creativo e sorprendente: ecco “ Moving Shadows – Our World! ” (nella foto), una delle creazioni più innovative della compagnia tedesca The Mobilés, in scena stasera alle 21.15 al Teatro Lyrick nell’ambito della stagione “Non c’è 2 senza. 5”. Trasversale e adatto a ogni generazione, “Moving Shadows – Our World!” racconta la storia di un uomo che attraversa un mondo fatto di musica, cinema, incontri e scoperte. Durante il viaggio intorno al pianeta trova l’amore e osserva luci e ombre della nostra epoca: la crisi climatica, i conflitti, le fragilità contemporanee, ma anche i sogni e le visioni che continuano ad animare l’umanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutta la poesia del teatro delle ombre al Lyrick

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