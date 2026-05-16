Montegrotto Terme | via ai nuovi orti 13 lotti per la comunità
A Montegrotto Terme sono stati assegnati 13 lotti di terreno destinati agli orti comunali. La selezione degli assegnatari è avvenuta tra i cittadini che avevano presentato domanda, in base a criteri stabiliti dall’amministrazione comunale. Sono stati individuati diciotto cittadini che hanno ottenuto l’assegnazione e potranno così coltivare i propri ortaggi nel nuovo spazio. La consegna dei lotti si è conclusa con la comunicazione ufficiale ai beneficiari.
? Punti chiave Chi sono i diciotto cittadini che hanno vinto la sfida?. Come sono stati scelti i nuovi assegnatari tra i richiedenti?. Perché la graduatoria ha dato la precedenza ai soggetti più fragili?. Cosa è stato fatto per recuperare l'area abbandonata di via Catajo?.? In Breve Assegnazione basata su criteri ISEE e priorità a disoccupati e pensionati tra 35 e 78 anni.. Interventi in via Catajo includono pulizia rifiuti e ammodernamento impianto irrigazione.. Laura Zanotto e Riccardo Mortandello promuovono l'area come centro di aggregazione sociale.. Gestione dei tredici lotti attiva per il triennio 2026-2028 con graduatoria valida.. A Montegrotto Terme sono stati consegnati tredici nuovi appezzamenti in via Catajo, nella località Turri, segnando la ripartenza ufficiale degli orti comunali per il triennio 2026–2028. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Krampus night a Montegrotto Terme 21/12/25
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