Montegrotto Terme | via ai nuovi orti 13 lotti per la comunità

A Montegrotto Terme sono stati assegnati 13 lotti di terreno destinati agli orti comunali. La selezione degli assegnatari è avvenuta tra i cittadini che avevano presentato domanda, in base a criteri stabiliti dall’amministrazione comunale. Sono stati individuati diciotto cittadini che hanno ottenuto l’assegnazione e potranno così coltivare i propri ortaggi nel nuovo spazio. La consegna dei lotti si è conclusa con la comunicazione ufficiale ai beneficiari.

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? Punti chiave Chi sono i diciotto cittadini che hanno vinto la sfida?. Come sono stati scelti i nuovi assegnatari tra i richiedenti?. Perché la graduatoria ha dato la precedenza ai soggetti più fragili?. Cosa è stato fatto per recuperare l'area abbandonata di via Catajo?.? In Breve Assegnazione basata su criteri ISEE e priorità a disoccupati e pensionati tra 35 e 78 anni.. Interventi in via Catajo includono pulizia rifiuti e ammodernamento impianto irrigazione.. Laura Zanotto e Riccardo Mortandello promuovono l'area come centro di aggregazione sociale.. Gestione dei tredici lotti attiva per il triennio 2026-2028 con graduatoria valida.. A Montegrotto Terme sono stati consegnati tredici nuovi appezzamenti in via Catajo, nella località Turri, segnando la ripartenza ufficiale degli orti comunali per il triennio 2026–2028. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montegrotto Terme: via ai nuovi orti, 13 lotti per la comunità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Krampus night a Montegrotto Terme 21/12/25 Sullo stesso argomento Leggi anche: A Montegrotto Terme i prezzi delle case sono saliti del 13% in un anno cer montegrotto terme 1: un anno di attività e nuovi progetti in arrivoA un anno dalla sua nascita, la Comunità Energetica “CER Montegrotto Terme 1” si prepara a tracciare un primo importante bilancio e, soprattutto, a... Risponde a una telefonata e si ritrova una bolletta da 350 euro mai richiesta: anziana finisce in ospedale per lo choc. La vicenda a Montegrotto Terme, dove una 80enne sarebbe stata vittima di una presunta truffa telefonica legata a un contratto energia. #Truff x.com Montegrotto, via al cantiere per la nuova rete di teleriscaldamento con acque termali refluePartiranno la prossima settimana a Montegrotto Terme i lavori per la realizzazione della rete di teleriscaldamento con l’uso delle acque termali reflue, un'opera strategica dal valore complessivo di 5 ... padovaoggi.it Montegrotto Terme, ai nastri di partenza i lavori per il teleriscaldamento con acque termali reflueA Montegrotto Terme (Padova) prende forma un progetto innovativo che unisce geotermia, transizione ecologica e Pnrr. Dalla prossima settimana inizieranno i lavori per la realizzazione della rete di ... rainews.it