A Montegrotto Terme i prezzi delle case sono saliti del 13% in un anno

A Montegrotto Terme, i prezzi delle case sono aumentati del 13% nel corso dell’ultimo anno. Secondo un’indagine di Immobiliare.it, la località delle Terme Euganee si posiziona tra le più incrementate a livello nazionale, pari a San Pellegrino Terme. L’aumento si riferisce ai prezzi di vendita delle abitazioni e riflette una crescita nel mercato immobiliare locale.

?Il mercato immobiliare delle Terme Euganee continua a crescere. Secondo un’indagine di Immobiliare.it, Montegrotto Terme ha registrato un aumento del 13% nei prezzi di vendita nell’ultimo anno, uno dei valori più alti a livello nazionale, alla pari con San Pellegrino Terme. Molto più contenuta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Teleriscaldamento dalle terme, al via lavori a MontegrottoPartiranno la prossima settimana a Montegrotto Terme (Padova), storica località delle colline euganee, i lavori per la realizzazione della rete di teleriscaldamento con l'uso delle acque termali ... ansa.it

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