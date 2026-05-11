Montechiaro d’Asti | tra storia medievale e sapori di Golosaria

A Montechiaro d’Asti si intrecciano storie medievali e tradizioni gastronomiche. Tra le pievi romaniche si può trovare il Codex Montechiarensis, un manoscritto di epoca antica. Nel borgo, sono disponibili locali dove si possono gustare gli agnolotti fatti secondo la ricetta tradizionale. La zona è conosciuta sia per il suo patrimonio storico che per i sapori autentici della cucina locale.

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? Punti chiave Cosa nasconde il misterioso Codex Montechiarensis tra le pievi romaniche?. Dove si possono assaggiare gli agnolotti tradizionali del borgo?. Come la mostra dei martelli d'epoca valorizza la memoria locale?. Chi sfiderà chi nel torneo di tamburello allo sferisterio?.? In Breve Sabato 16 maggio ore 12 spiegazione Codex Montechiarensis presso il Municipio. Mostra martelli d'epoca di Antonio Casarin presso l'ex scuola elementare. Domenica 17 ore 10 passeggiata tartufaia verso pievi di Piesenzana e San Nazario. Domenica 17 ore 16 torneo tamburello a muro presso sferisterio Beppe Tirone. Il prossimo fine settimana del 16 e 17 maggio, Montechiaro d’Asti ospiterà la manifestazione Golosaria con un programma che intreccia la storia medievale del borgo fondato nel 1200 alle tradizioni gastronomiche locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montechiaro d’Asti: tra storia medievale e sapori di Golosaria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Un gioiello medievale riapre le porte: visite guidate tra storia e affreschiAnche quest’anno non mancheranno le occasioni per scoprire o riscoprire l’antica pieve di San Venanzio a Copparo. Dal Monte Baldo al Garda: trekking tra borghi e storia medievaleLe guide ambientali di Viandanti DiVersi guidano oggi, domenica 12 aprile 2026, un gruppo di escursionisti attraverso un itinerario che collega i... Argomenti più discussi: Golosaria a Montechiaro d’Asti; Vent’anni di Golosaria, il traguardo tra i Castelli del Monferrato; Torna l’Azalea della ricerca AIRC a Moncalvo; Domenica di chiese aperte per la Rete Romanica di Collina. #paliodiasti - Results on X | Live Posts & Updates x.com