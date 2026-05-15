Montalbano Elicona oltre 100mila euro dalla Regione per sicurezza e servizi
Il comune di Montalbano Elicona ha ricevuto dalla regione più di 100mila euro destinati a migliorare la sicurezza e i servizi locali. I fondi, provenienti da più interventi regionali, sono stati assegnati per sostenere progetti di sviluppo e potenziamento dell’offerta turistica e delle infrastrutture nel territorio. Questa somma si aggiunge alle risorse già disponibili, con l’obiettivo di rafforzare le attività e le iniziative rivolte sia ai residenti che ai visitatori.
Montalbano Elicona potenzia i servizi al territorio e la propria offerta turistica grazie a un trittico di finanziamenti regionali che immettono nelle casse comunali 110.497,88 euro, frutto di una precisa attività di programmazione dell’Amministrazione.In linea con il Decreto Dirigenziale n. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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