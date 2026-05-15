Nuovo regole per i monopattini | dal 17 maggio scatta l' obbligo di targa

Da veronasera.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 17 maggio entreranno in vigore nuove regole per l'uso dei monopattini elettrici. Tra le novità principali, sarà obbligatorio il riconoscimento tramite targa, un requisito che interesserà tutti i conducenti di questi mezzi. Le modifiche riguardano anche le modalità di utilizzo e le aree dove si può circolare, con l’obiettivo di regolare meglio la presenza di questi veicoli nelle città. Le normative sono state pubblicate nelle ultime settimane e si applicheranno a partire dalla data stabilita.

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Chi usa il monopattino elettrico per muoversi, dovrà fare i conti con una serie di novità che entreranno in vigore nelle prossime settimane. La prima riguarda la targa: da domenica 17 maggio circolare senza sarà fuori regola.L’evoluzione normativa intervenuta con la Legge n. 1772024 e con il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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