Nuovo regole per i monopattini | dal 17 maggio scatta l' obbligo di targa

A partire dal 17 maggio entreranno in vigore nuove regole per l'uso dei monopattini elettrici. Tra le novità principali, sarà obbligatorio il riconoscimento tramite targa, un requisito che interesserà tutti i conducenti di questi mezzi. Le modifiche riguardano anche le modalità di utilizzo e le aree dove si può circolare, con l’obiettivo di regolare meglio la presenza di questi veicoli nelle città. Le normative sono state pubblicate nelle ultime settimane e si applicheranno a partire dalla data stabilita.

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