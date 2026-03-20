Monopattini elettrici dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione | cosa cambia

A partire dal 16 maggio, chi utilizza monopattini elettrici a Roma e in tutta Italia sarà tenuto ad avere una targa e un’assicurazione obbligatorie. Le nuove norme del Codice della strada sono state introdotte per regolamentare l’uso di questi mezzi, anche se le tempistiche di applicazione hanno generato incertezza e rinvii. La modifica riguarda sia i cittadini sia le aziende che gestiscono i monopattini.

Sta per cambiare tutto per chi usa i monopattini elettrici a Roma e in tutta Italia. Le nuove norme del Codice della strada prevedono infatti targa (o “targhino”) e assicurazione obbligatorie, ma con tempistiche che hanno creato confusione e rinvii. Dopo mesi di ritardi, ora c’è una data ufficiale: l’obbligo scatterà dal 16 maggio 2026. Cosa cambia Con l’entrata in vigore delle nuove regole: ogni monopattino dovrà avere una targa adesiva identificativa. sarà obbligatoria una assicurazione Rc per danni a terzi. i mezzi saranno registrati tramite una piattaforma online della Motorizzazione. La targa sarà collegata al proprietario (non al mezzo) e dovrà essere applicata sul monopattino in modo visibile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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