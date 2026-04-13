Monopattini multe fino a 400 euro | cosa cambia da maggio A Rimini da inizio anno già 24 sanzioni

A partire dal 16 maggio, entreranno in vigore nuove norme riguardanti l’utilizzo dei monopattini elettrici, che prevedono l’obbligo di contrassegno identificativo e assicurazione. A Rimini, fin dall’inizio dell’anno, sono state emesse ventiquattro sanzioni per chi ha violato le regole. La misura mira a regolare meglio la circolazione di questi mezzi e a garantire maggiore sicurezza sulle strade.

Monopattini, arriva la stretta e per chi non si adegua inizieranno a fioccare le sanzioni. Dal 16 maggio scatta una stretta sui monopattini elettrici, a Rimini come per tutto il territorio Nazionale: diventano obbligatori contrassegno identificativo e assicurazione. Una svolta prevista dal nuovo.🔗 Leggi su Riminitoday.it Monopattini, dal 16 maggio scatta obbligo targa e assicurazione: multe fino a 400 euro(Adnkronos) – Targa e assicurazione obbligatori per i monopattini elettrici circolanti in Italia a partire dal 16 maggio 2026. Monopattini elettrici: obbligo di targa e assicurazione dal 16 maggio. Multe fino a 400 euroROMA – Scatta l’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici in Italia a partire dal 16 maggio 2026.