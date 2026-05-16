Dal 17 maggio entra in vigore l’obbligo di dotarsi di un apposito targa per i monopattini, con sanzioni che possono arrivare fino a 400 euro per chi circola senza. Nel periodo precedente, sono state registrate già numerose richieste di rilascio, con alcune fonti che stimano centinaia di pratiche inoltrate. La Motorizzazione ha confermato che la fornitura delle targhe non presenta problemi e che la distribuzione procede regolarmente.

MOBILITÀ. Dal 17 maggio l’obbligo, sanzioni fino a 400 euro per chi circola senza. Valenti (Motorizzazione): «Nessun problema di fornitura, siamo in linea». Mentre ancora capita spesso di vedere circolare sulle strade della città persone senza casco, seppur il suo utilizzo sia stato reso obbligatorio ormai da diverso tempo, da domenica 17 maggio per i monopattini elettrici scatta un nuovo obbligo, quello della targa. E, per quanto riguarda la fornitura, a Bergamo – assicura il direttore della Motorizzazione Vincenzo Valenti – «siamo in linea con le richieste», arrivate a centinaia nell’ultimo mese. Il contrassegno identificativo (in gergo è noto come «targhino») è previsto da un decreto del ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta il marzo scorso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Monopattini, corsa al targhino. Già centinaia di richieste x.com

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