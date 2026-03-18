Dal 16 maggio entra in vigore la nuova normativa sui monopattini elettrici, che richiede a tutti i veicoli di essere dotati di un “targhino” identificativo. Il decreto attuativo, pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale, stabilisce le modalità per richiedere il contrassegno e i relativi costi. La misura riguarda sia i privati che gli operatori del settore.

Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un approccio che sposta l’attenzione. Pomeriggio di sangue e disagi alla circolazione ferroviaria vicino alla stazione di Milano Rogoredo, dove. Terribile incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì, a Milano nel cuore del quartiere Forlanini. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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