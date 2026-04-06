La gattina Rosi è salva e ha già una famiglia | centinaia le richieste l'appello è adottare altri mici

Una gattina di nome Rosi è stata adottata e si trova ora in una nuova casa. Nel frattempo, sono state inviate centinaia di richieste di adozione per lei. L'appello delle associazioni è ora rivolto a coloro che desiderano adottare altri mici. La gattina ha già lasciato il rifugio, lasciando spazio a nuove richieste di affido.

Sono centinaia le richieste di adozione arrivate per la gattina Rosi, che ha già trovato una famiglia. Sta bene e presto andrà nella sua nuova casa. L'appello è adottate altri mici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: No, la gatta Rosi non ha subito violenza sessuale - Vale Tutto; Primi miglioramenti per Rosi, la gattina vittima di stupro ha ripreso a mangiare da sola; La gatta stuprata a Tor Tre Teste lotta ancora tra la vita e la morte. Venerdì una manifestazione nel quartiere; Gattina stuprata a Tor Tre Teste, ancora critiche le condizioni di Rosi.

La gattina Rosi «è fuori pericolo». Dopo la violenza, la speranzaLa gattina « Rosi è finalmente fuori pericolo!»: lo scrive l'Enpa sui suoi canali social. E aggiunge: «Appena completamente ristabilita andrà a casa ... ilmattino.it

Rosi non molla, la gattina stuprata torna a mangiare: «Segnali di miglioramento». Centinaia le richieste di adozioneRosi, la gattina brutalmente violentata nel quartiere di Tor Tre Teste, ha ricominciato a mangiare. Sono solo pochi bocconcini, un segnale timido ma enorme, che arriva dopo una settimana di ... leggo.it

“Per Rosi è arrivato l’amore… ma là fuori ci sono ancora mille Rosi che aspettano.” In questi giorni è successo qualcosa di straordinario. Centinaia di richieste. Messaggi pieni di affetto. Persone pronte ad aprire il proprio cuore. Tutto per lei. Rosi. E sì… questa facebook

Gattina Rosi stuprata a Roma: rischia di morire, ha bisogno urgente di una trasfusione x.com