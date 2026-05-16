Monica Montefalcone la scienziata morta alle Maldive e la sua passione per il mare – GUARDA IL VIDEO

Monica Montefalcone era una scienziata che aveva dedicato molto del suo tempo allo studio e alla ricerca marina. La sua morte è avvenuta alle Maldive, dove si trovava per motivi legati alle sue attività scientifiche. La donna aveva sempre avuto una forte passione per il mare, che aveva integrato nel suo lavoro. Recentemente, sono stati diffusi un video e dettagli sulla sua vita e sul suo impegno nel campo delle scienze marine.

(Adnkronos) – Monica Montefalcone aveva trasformato la sua passione per il mare in un progetto di vita. Docente e ricercatrice dell'Università di Genova, era considerata una delle maggiori esperte di ecologia marina. Da anni studiava i fondali marini e gli effetti del cambiamento climatico. Ed è stato proprio il mare, che tanto amava, a ucciderla. La professoressa è morta con la figlia Giorgia Sommacal, studentessa universitaria, il 14 maggio durante un'escursione subacquea alle Maldive. Con loro altre tre vittime: Federico Gualtieri, neolaureato all'università di Genova, la ricercatrice Muriel Oddenino e l'istruttore di subacquea Gianluca Benedetti. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tragedia nell'Atollo di Vaavu: Cinque Ricercatori Italiani Perdono la Vita in un'Immersione alle

Sullo stesso argomento

Chi era Monica Montefalcone, la ricercatrice genovese, morta alle MaldiveUna passione totale per il mare, trasformata negli anni in studio, ricerca, insegnamento e tutela dell’ambiente.

Chi era Giorgia Sommacal, la studentessa morta alle Maldive insieme alla madre Monica MontefalconeAveva poco più di vent’anni, studiava Ingegneria Biomedica all’Università di Genova e condivideva con la madre una passione profonda per il mare e...

La Spezia, cordoglio per Monica Montefalcone: la scienziata che voleva salvare la posidoniaLa spezia – In questi giorni il mondo della subacquea ha perso molto più di cinque persone. Ha perso esperienza, passione, conoscenza, amicizie, storie legate al mare. Con Monica avevo collaborato du ... ilsecoloxix.it

Chi era Monica Montefalcone, la scienziata che aveva fatto del mare la sua missioneIl mare era al centro dell’attività accademica e del lavoro sul campo di Monica Montefalcone, morta durante un’immersione alle Maldive. lifegate.it