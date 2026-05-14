Monica Montefalcone era una ricercatrice originaria di Genova, deceduta alle Maldive. La sua vita era dedicata allo studio e alla tutela dell’ambiente marino. Aveva sviluppato una forte passione per il mare, che aveva tradotto in attività di ricerca e insegnamento. La sua carriera si concentrava sulla conservazione degli ecosistemi marini e sulla sensibilizzazione sui problemi ambientali legati agli oceani. La sua scomparsa ha suscitato attenzione nel settore scientifico e tra chi si occupa di tutela ambientale.

Una passione totale per il mare, trasformata negli anni in studio, ricerca, insegnamento e tutela dell’ambiente. Monica Montefalcone era molto più di una docente universitaria, era uno dei volti italiani più autorevoli nel campo dell’ecologia marina, una donna che aveva dedicato la propria vita agli ecosistemi marini, alla biodiversità e alla difesa del Mediterraneo. Il suo nome è tra quelli delle cinque vittime italiane morte durante un’immersione alle Maldive, vicino ad Alimathaa, nell’atollo di Vaavu. Con lei, secondo le prime informazioni ci sarebbe anche la figlia ventenne Giorgia Sommacal. Con lei hanno perso la vita altri quattro sub italiani Le altre vittime sono Gianluca Benedetti (Padova), Federico Gualtieri (Borgomanero, Novara) e Muriel Oddenino (Poirino, Torino). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi era Monica Montefalcone, la ricercatrice genovese, morta alle Maldive

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Italiani morti alle Maldive, chi erano: tra loro la prof Monica Montefalcone

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