L'attrice ha dichiarato di aver concluso la relazione con il regista, sottolineando che affetto e rispetto tra loro resteranno. Ha chiesto di rispettare la privacy riguardo alla sua vita privata e ha spiegato di preferire non approfondire i motivi della separazione. Durante l'intervista, ha anche menzionato che il legame professionale tra loro continuerà, mentre la storia sentimentale si è conclusa. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli della relazione è stata fornita.

Monica Bellucci è al Festival di Cannes per presentare due film in cui ha recitato e tra una passerella e un incontro con la stampa, ha parlato della sua vita privata, dell'orgoglio per le figlie e del film in cui si è dovuta imbruttire. La sempre splendida attrice italiana che a settembre compirà 62 anni, è così tornata a parlare della fine del rapporto con Tim Burton: "Quello che abbiamo avuto non finirà mai, affetto e rispetto resteranno per sempre" ha detto sottolineando la stima per l'uomo e l'artista con cui ha avuto una relazione per circa due anni. "A questa età sento di aver diritto alla privacy" ha poi aggiunto parlando della sua attuale situazione sentimentale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Monica Bellucci parla della fine dell'amore con Tim Burton: "Affetto e stima rimarranno"

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