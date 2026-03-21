Monica Bellucci e Tim Burton hanno messo in vendita la villa toscana che avevano acquistato insieme nel 2022. L'attrice e il regista sono stati una coppia per circa tre anni e, dopo la rottura, hanno deciso di vendere l'immobile. La proprietà, considerata una residenza di grande valore, è stata recentemente messa sul mercato. La villa si trova in una zona esclusiva della Toscana.

La splendida tenuta in Toscana che ha ospitato l'amore tra Monica Bellucci e Tim Burton è ufficialmente sul mercato, segnando un ulteriore capitolo della fine della loro unione. Dopo la separazione annunciata nel settembre 2025, i due hanno deciso di comune accordo di vendere la proprietà che avevano acquistato solo nel 2024 prima come simbolo del loro legame. Nonostante la rottura, la gestione della vendita sta avvenendo in un clima di estrema serenità, a testimonianza di un rapporto che resta civile e rispettoso anche dopo la fine della passione. Situata in una posizione privilegiata tra San Casciano e la Val d’Orcia, la proprietà è un autentico gioiello architettonico immerso in 14 ettari di boschi, uliveti e vigneti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Monica Bellucci e Tim Burton, dopo la fine dell'amore vendono la splendida villa in Toscana

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