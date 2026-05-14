Dopo diversi mesi, Monica Bellucci ha parlato pubblicamente della fine della relazione con Tim Burton. La attrice ha spiegato che tra loro continuerà sempre un forte affetto, anche se la storia si è conclusa. Nessun dettaglio sul motivo della separazione, ma è stato ribadito che il legame tra loro resta comunque positivo. La notizia ha attirato l’attenzione di diversi media, che hanno seguito le dichiarazioni dell’attrice riguardo ai sentimenti ancora presenti.

Dopo mesi Monica Bellucci ha chiarito perché è finita con Tim Burton, sottolineando che tra di loro resterà sempre un grande affetto A settembre, dopo un anno di relazione,è finita la storia tra Tim Burton e Monica Bellucci.Oggi, dopo mesi di silenzio, l’attrice ha deciso di parlare del regista e del legame che li ha tenuti insieme. Lei ha speso belle parole per lui, ritenendo che comunque ciò che li ha legati è stato qualcosa di bello e profondo. Si sono innamorati sul set diBeetlejuice ed è nata una bella sintonia. I due, senza paura, si sono mostrati insieme sui vari red carpet ma poi, di comune accordo, hanno deciso di interrompere la relazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Monica Bellucci rompe il silenzio su Tim Burton: “L’affetto non finirà mai”

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Monica Bellucci & Tim Burton — A Beautiful Chapter Ends

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