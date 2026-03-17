Grande Fratello Vip al via quando inizia | concorrenti e dove vederlo

Da webmagazine24.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grande Fratello Vip 2026 inizia oggi, martedì 17 marzo, con Ilary Blasi alla guida del programma. Le opinioniste sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La trasmissione sarà trasmessa in diretta e visibile su canali televisivi e piattaforme digitali. Si tratta della prima puntata di questa nuova edizione, con i concorrenti già annunciati.

(Adnkronos) – Al via oggi martedì 17 marzo il Grande Fratello Vip 2026. Condotto da Ilary Blasi, nel ruolo di opinioniste ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il reality andrà in onda in prima serata su Canale5. Sono 16 i concorrenti pronti a mettere in gioco anche i propri talenti e a contendersi il montepremi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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