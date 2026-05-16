Durante la partita tra Italia e Canada ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026, i nordamericani hanno concluso il match con un risultato di 6 a 0, lasciando il campo dopo l'ultimo riposo. La partita è stata trasmessa in diretta e si sta seguendo l’andamento delle ultime fasi. Per aggiornamenti più dettagliati sulla terza e ultima parte dell'incontro, si invita a consultare la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A più tardi per il racconto della terza e ultima parte di gara. FINISCE IL SECONDO PERIODO: Italia-Canada 0-6. Blue Team che non smette di provarci, ma che – soprattutto nel finale di frazione – va a incassare due reti in rapida successione. 01:21 Doppia segnatura per il Canada che, con Bouchard prima e O’Reilly dopo, segna lo 0-5 e lo 0-6. Ora si fa dura per la squadra di Jukka Jalonen. 01:55 Gol annullato a seguito di revisione, Italia vicina alla rete. L’azione di Bradley nei confronti di Bradley è stata ritenuta meritevole di una penalità da 2 minuti. 01:59 GOL DI PIETRONIRO DALLA DISTANZA, ma attenzione perché l’azione è in esame da parte degli arbitri per un contatto fra Talbot, portiere del Canada, e un giocatore azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Canada 0-6, Mondiali hockey ghiaccio 2026 in DIRETTA: ultimo riposo, nordamericani dominanti

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