Mika Godts ha attirato l’attenzione di diversi club europei grazie alle sue recenti prestazioni con il Belgio e l’Ajax. Il giocatore, ancora giovane, è stato inserito in liste di mercato con un prezzo di partenza molto elevato. Le trattative sono in corso e le società coinvolte seguono con attenzione gli sviluppi legati al suo futuro.

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© Calcionews24.com - Mika Godts incanta l’Europa con il Belgio e l’Ajax se lo coccola: ha già attirato l’interesse delle big, fissato il prezzo monstre per la sua partenza in estate!

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