Mondello concessione in bilico per l’estate | la decisione dei giudici tra lunedì e martedì

A Palermo, il destino della concessione sulla spiaggia di Mondello rimane in sospeso, con una decisione attesa tra lunedì e martedì. La questione riguarda un contenzioso tra una società immobiliare di origine belga e le autorità competenti, legato alla gestione e all’assegnazione della concessione. La decisione dei giudici amministrativi determinerà se la concessione verrà confermata o se ci saranno modifiche, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui possibili esiti.

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Ancora qualche giorno prima di conoscere il futuro della spiaggia di mondello, a Palermo. Per la decisione dei giudici amministrativi sul (nuovo) contenzioso tra la Immobiliare Italo-Belga, che ha gestito gran parte del litorale negli ultimi 116 anni, e la Regione Sicilia, che ha dichiarato decaduta la concessione alla società, bisognerà tra lunedì e martedì 19 maggio. Giovedì, infatti, i magistrati del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - l’equivalente del Consiglio di Stato in Italia, cioè il secondo grado della giustizia amministrativa - si sono riservati la decisione. In mattinata si è tenuta l’udienza che ha... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Mondello, concessione in bilico per l’estate: la decisione dei giudici tra lunedì e martedì ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NEGRAMARO - Estate (Video con Testo) Sullo stesso argomento Conclusa l'udienza sulla spiaggia di Mondello, la decisione del Cga tra lunedì e martedìSi è conclusa davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana l'udienza che vedeva la società Immobiliare Italo Belga... Mondello, revoca della concessione alla Italo Belga: terminata udienza al Tar, decisione in giornataÈ terminata l'udienza del Tar di Palermo in cui è stato esaminato il ricorso della società Italo-belga contro il decreto di decadenza della... Mondello, la decisione si conoscerà a breve: ecco quandoPALERMO – Il destino della spiaggia di Mondello si conoscerà fra lunedì e martedì prossimi. Si è conclusa l’udienza davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. La Immobi ... livesicilia.it Mondello, la spiaggia contesa. I giudici si riservano la decisioneSentenza del CGA attesa tra lunedì e martedì. Il contenzioso tra la Regione e l'Immobiliare Italo Belga dopo la revoca della secolare concessione ... rainews.it