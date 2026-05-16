Mondello concessione in bilico per l’estate | la decisione dei giudici tra lunedì e martedì
A Palermo, il destino della concessione sulla spiaggia di Mondello rimane in sospeso, con una decisione attesa tra lunedì e martedì. La questione riguarda un contenzioso tra una società immobiliare di origine belga e le autorità competenti, legato alla gestione e all’assegnazione della concessione. La decisione dei giudici amministrativi determinerà se la concessione verrà confermata o se ci saranno modifiche, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui possibili esiti.
Ancora qualche giorno prima di conoscere il futuro della spiaggia di mondello, a Palermo. Per la decisione dei giudici amministrativi sul (nuovo) contenzioso tra la Immobiliare Italo-Belga, che ha gestito gran parte del litorale negli ultimi 116 anni, e la Regione Sicilia, che ha dichiarato decaduta la concessione alla società, bisognerà tra lunedì e martedì 19 maggio. Giovedì, infatti, i magistrati del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - l’equivalente del Consiglio di Stato in Italia, cioè il secondo grado della giustizia amministrativa - si sono riservati la decisione. In mattinata si è tenuta l’udienza che ha... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
NEGRAMARO - Estate (Video con Testo)
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