Conclusa l' udienza sulla spiaggia di Mondello la decisione del Cga tra lunedì e martedì

Da palermotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'udienza si è svolta sulla spiaggia di Mondello ed è terminata questa mattina davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. La società Immobiliare Italo Belga ha presentato ricorso contro la decisione dell'amministrazione regionale di revocare dopo 114 anni la concessione della spiaggia. La sentenza del Consiglio è attesa tra lunedì e martedì. La questione riguarda la permanenza della concessione e le modalità di revoca adottate dall'ente pubblico.

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Si è conclusa davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana l'udienza che vedeva la società Immobiliare Italo Belga ricorrente rispetto alla decisione dell'amministrazione di Palazzo d'Orleans di toglierle, dopo 114 anni, la concessione della spiaggia di Mondello, a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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