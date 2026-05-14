Conclusa l' udienza sulla spiaggia di Mondello la decisione del Cga tra lunedì e martedì

L'udienza si è svolta sulla spiaggia di Mondello ed è terminata questa mattina davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. La società Immobiliare Italo Belga ha presentato ricorso contro la decisione dell'amministrazione regionale di revocare dopo 114 anni la concessione della spiaggia. La sentenza del Consiglio è attesa tra lunedì e martedì. La questione riguarda la permanenza della concessione e le modalità di revoca adottate dall'ente pubblico.

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