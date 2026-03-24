Mondello revoca della concessione alla Italo Belga | terminata udienza al Tar decisione in giornata

È terminata l'udienza del Tar di Palermo in cui è stato esaminato il ricorso della società Italo-belga contro il decreto di decadenza della concessione per la spiaggia di Mondello. Si attende la decisione dei giudici amministrativi che potrebbero emettere un’ordinanza di sospensione del decreto oppure entrare nel merito e respingere o accogliere il ricorso della società palermitana. Lo scorso 26 febbraio la Regione, su decreto firmato dall'assessore Giusi Savarino, aveva revocato la concessione alla società Italo Belga. Una svolta storica per Mondello. Con decreto firmato dal direttore generale del dipartimento Ambiente Calogero... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Conclusa l’udienza sul ricorso dell’Italo-belga contro il decreto su MondelloPALERMO – Si è conclusa al Tar di Palermo l’udienza per esaminare il ricorso della società Italo belga contro il decreto di decadenza della concessione per parte della spiaggia di Mondello a Palermo f ... livesicilia.it

Mondello, la società Italo belga presenta ricorso contro la revoca della concessioneContinua il braccio di ferro per la gestione della spiaggia di Mondello: la società Italo belga annuncia oggi il ricorso al Tar. meridionews.it

Accanto agli ex addetti della Italo Belga anche alcuni storici frequentatori delle cabine - facebook.com facebook

Lavoratori della Italo Belga protestano a Mondello, 'non siamo mafiosi'. La bagnina: 'E' un lavoro che fai per vocazione, siamo preoccupati per nostro futuro' #ANSA x.com