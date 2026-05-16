In Molise, si registra un aumento delle richieste di supporto da parte di giovani che affrontano difficoltà legate all’orientamento e all’identità di genere. Oltre la metà delle richieste proviene da persone con meno di 35 anni. La situazione solleva interrogativi sul motivo di questa prevalenza tra i più giovani e sulla mancanza di una normativa nazionale che possa garantire adeguate risposte. Alcuni si rivolgono a modelli regionali come quello della Puglia per trovare possibili soluzioni.

? Domande chiave Perché oltre la metà delle richieste proviene da giovani sotto i 35 anni?. Come può il modello della Puglia rispondere al vuoto normativo nazionale?. Cosa accade quando il supporto psicologico deve trasformarsi in assistenza legale?. Chi deve garantire i percorsi socio-sanitici per le persone trans in Molise?.? In Breve Oltre 50 richieste registrate presso il Centro Molise LGBT negli ultimi sei mesi.. Più della metà degli utenti ha un'età inferiore ai 35 anni.. Il progetto coinvolge la Cooperativa Il Geco e Arcigay Molise dal 2022.. L'amministrazione di Campobasso punta al modello legislativo già adottato dalla Regione Puglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise, esplode il bisogno di supporto LGBT: molti giovani in crisi

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