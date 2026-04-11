In diversi Comuni, le scuole dell’infanzia cattoliche rappresentano spesso l’unico servizio educativo disponibile. Recentemente, è stato annunciato che i contributi saranno destinati a singole sezioni anziché a singoli bambini, al fine di garantire la continuità delle aperture scolastiche. Questa decisione risponde alla diminuzione stabile delle nascite, che rende più difficile mantenere attivi gli asili. La misura mira a sostenere le strutture in un contesto di calo demografico.

Contributi per sezione, e non più per bambino o bambina, per poter rendere sostenibile l’apertura delle scuole anche a fronte del grave calo demografico, ormai strutturale. Ma anche un abbassamento del numero minimo di bambini e bambine per sezione da 15 a 10, più realistico soprattutto nei comuni più periferici, a rischio spopolamento. E contributi adeguati per realizzare la parità scolastica delle scuole dell’infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana che, nel Bresciano, sono spesso l’ultimo avamposto educativo. Queste le richieste, in sintesi, contenute nel Manifesto Fism Brescia che la federazione guidata da Massimo Pesenti (nella foto) intende consegnare al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dei 60 anni dalla nascita della federazione, istituita a Brescia nel 1966 per un’intuizione di padre Luigi Rinaldini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le scuole dell’infanzia cattoliche: "Unico avamposto in molti Comuni. Abbiamo bisogno di aiuti diversi"

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