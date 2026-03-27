I docenti hanno bisogno di supporto psicologico e di consulenza a chiederlo il 65% Uno studio europeo

Secondo uno studio condotto in ambito europeo, il 65% degli insegnanti ritiene di aver bisogno di supporto psicologico e di consulenza. La ricerca evidenzia come un sistema educativo efficace non si limiti ai risultati accademici, ma includa anche aspetti come il benessere degli insegnanti, il senso di appartenenza e la possibilità di garantire pari opportunità agli studenti.

Un sistema educativo inclusivo non si misura soltanto sui risultati scolastici, ma anche sulla capacità delle scuole di garantire benessere, senso di appartenenza e pari opportunità. È su questo presupposto che la Commissione europea ha sviluppato uno strumento di autovalutazione rivolto a dirigenti e docenti, con l’obiettivo di analizzare come inclusione e benessere vengano vissuti all’interno delle comunità scolastiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Tutto quello che riguarda I docenti hanno bisogno di supporto...

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