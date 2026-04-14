Sicilia | nuovi corsi professionali per rilanciare il lavoro locale

Nell’entroterra siciliano, Confcommercio Caltanissetta Enna ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per nuovi corsi professionali che partiranno a giugno. Questi percorsi formativi sono stati ideati per favorire l’imprenditorialità e creare nuove opportunità di lavoro nella zona. La scelta di avviare queste iniziative mira a sostenere lo sviluppo economico locale e a rispondere alle esigenze di formazione dei giovani e degli adulti interessati a inserirsi nel mercato del lavoro.

Le nuove opportunità per l’imprenditorialità nel cuore dell’entroterra siciliano prendono forma con l’annuncio di Confcommercio Caltanissetta Enna, che ha ufficialmente aperto le iscrizioni per i corsi professionali in partenza a giugno. L’iniziativa punta a colmare le lacune di competenze in settori strategici come la somministrazione alimentare, l’intermediazione immobiliare e la promozione commerciale, offrendo percorsi certificati dalla Regione Siciliana. Tre direzioni strategiche per il mercato locale. Il piano formativo delineato dall’associazione mira a rispondere a esigenze specifiche del tessuto economico provinciale attraverso tre percorsi distinti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia: nuovi corsi professionali per rilanciare il lavoro locale Alghero: corsi serali per rilanciare il turismo localeL’Istituto Alberghiero di Alghero sta per attivare un nuovo percorso formativo serale, rivolto a cittadini di tutte le età che desiderano... Formazione e lavoro, 123 milioni per rilanciare le competenze in SiciliaLa pubblicazione dei nuovi strumenti finanziari per la formazione professionale in Sicilia segna un passaggio cruciale per le politiche attive del...