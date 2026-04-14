Sicilia | nuovi corsi professionali per rilanciare il lavoro locale

Da ameve.eu 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’entroterra siciliano, Confcommercio Caltanissetta Enna ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per nuovi corsi professionali che partiranno a giugno. Questi percorsi formativi sono stati ideati per favorire l’imprenditorialità e creare nuove opportunità di lavoro nella zona. La scelta di avviare queste iniziative mira a sostenere lo sviluppo economico locale e a rispondere alle esigenze di formazione dei giovani e degli adulti interessati a inserirsi nel mercato del lavoro.

Le nuove opportunità per l’imprenditorialità nel cuore dell’entroterra siciliano prendono forma con l’annuncio di Confcommercio Caltanissetta Enna, che ha ufficialmente aperto le iscrizioni per i corsi professionali in partenza a giugno. L’iniziativa punta a colmare le lacune di competenze in settori strategici come la somministrazione alimentare, l’intermediazione immobiliare e la promozione commerciale, offrendo percorsi certificati dalla Regione Siciliana. Tre direzioni strategiche per il mercato locale. Il piano formativo delineato dall’associazione mira a rispondere a esigenze specifiche del tessuto economico provinciale attraverso tre percorsi distinti.🔗 Leggi su Ameve.eu

sicilia nuovi corsi professionali per rilanciare il lavoro locale
© Ameve.eu - Sicilia: nuovi corsi professionali per rilanciare il lavoro locale

Alghero: corsi serali per rilanciare il turismo localeL’Istituto Alberghiero di Alghero sta per attivare un nuovo percorso formativo serale, rivolto a cittadini di tutte le età che desiderano...

Formazione e lavoro, 123 milioni per rilanciare le competenze in SiciliaLa pubblicazione dei nuovi strumenti finanziari per la formazione professionale in Sicilia segna un passaggio cruciale per le politiche attive del...

Cerca tra news e video legati all’argomento.