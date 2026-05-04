Lavoro nel Leccese | 876 posti aperti tra nuovi negozi e turismo

Nel Leccese sono attualmente disponibili 876 posti di lavoro, derivanti dall'apertura di nuovi negozi e dall'incremento del settore turistico. Tra le posizioni richieste, ci sono figure professionali legate alla gestione dei punti vendita e al settore alberghiero. L'apertura di nuovi negozi, tra cui un grande punto vendita di mobili, e l’arrivo della stagione estiva stanno contribuendo a modificare l’andamento del mercato del lavoro locale.

? Cosa scoprirai Quali figure cerca il nuovo punto vendita Ikea nel leccese?. Come influenzerà la Last Call For Summer il mercato del lavoro?. Dove si possono inviare le candidature per i nuovi annunci?. Chi può partecipare agli incontri della rassegna R.I.N.N.O.V.A.?.? In Breve Ikea cerca 20 figure tra vendite e consulenza d'arredo nel leccese.. Settore turismo, ristorazione e food delivery conta 233 posizioni aperte.. Rassegna R.I.N.N.O.V.A. presso Camera di Commercio il 5 maggio.. Maxi reclutamento Last Call For Summer 2026 il 21 maggio.. Otto centosettantasei posti di lavoro attendono i candidati nel leccese con l’apertura imminente di un nuovo punto vendita Ikea che cerca venti figure professionali tra addetti alle vendite e consulenti d’arredo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavoro nel Leccese: 876 posti aperti tra nuovi negozi e turismo Notizie correlate Offerte di lavoro, 857 posti disponibili nel Leccese. Al via ciclo di incontri per impreseLECCE – Offerte di lavoro nel Salento: sono 857 i posti disponibili nelle aziende del territorio, distribuiti su 276 annunci di lavoro, dettagliate... Leggi anche: Offerte di lavoro nel Salento, oltre 1.300 posti disponibili nel settore del turismo Approfondimenti e contenuti Lavoro nel Salento, 857 posizioni aperte nel leccese, Al via R.I.N.N.O.V.A. per le imprese, Last Call For Summer, Recruiting Day a TricaseSALENTO - Prende il via martedì 5 maggio, presso la Camera di Commercio di Lecce, R.I.N.N.O.V.A. Rilanciamo Idee Nuove e Network Operativi per il Valore ... corrieresalentino.it Arpal 734 posti disponibili nel lecceseGiovedì 7 maggio 2026, il Centro per l'Impiego di Tricase ospiterà il Recruiting Day organizzato da Arpal Puglia. L'appuntamento è presso gli uffici di viale ... corrieresalentino.it